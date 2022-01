Laura Cremaschi festeggia così | top cortissimo e forme in bella vista

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 14 gennaio 2022), Regina del Web di Avanti un Altro, con un top decisamente troppo corto. Il post manda in corto circuito i fan. InstagramE’ una delle donne più amate dagli italiani; stiamo parlando di, il noto volto del programma Avanti un Altro, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, in cui latrentacinquenne pone domande per quanto riguarda il web (fino al 2021 aveva il ruolo di Bonas). Seguitissima su Instagram dove può vantare la bellezza di un milioni di follower, condivide su questo social foto decisamente bollenti, tra cui alcune dove cerca di indovinare i pronostici delle partite essendo una grande appassionata di calcio. I suoi post mandano in corto circuito tutto l’universo maschile e non è difficile capire il perché;...