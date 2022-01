L'addio a David Sassoli (Di venerdì 14 gennaio 2022) AGI - Nella Basilica di Santa Maria degli Angeli il feretro del presidente del Parlamento Ue David Sassoli è avvolto dalla bandiera dell'Unione europea. La salma è stata accolta dal picchetto d'onore delle forze dell'ordine e dal silenzio. Alle esequie partecipano il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il premier Mario Draghi oltre alle più alte cariche dello Stato e rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee. Tra questi la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen; il presidente del Consiglio dell'Unione europea, Charles Michel; la vice presidente vicaria del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Tra i presenti anche il premier spagnolo Pedro Sanchez. Alla spicciolata è giunta nella chiesa buona parte del governo italiano. Presenti, tra gli altri, i ministri Luigi Di Maio, Dario Franceschini, Luciana Lamorgese, ... Leggi su agi (Di venerdì 14 gennaio 2022) AGI - Nella Basilica di Santa Maria degli Angeli il feretro del presidente del Parlamento Ueè avvolto dalla bandiera dell'Unione europea. La salma è stata accolta dal picchetto d'onore delle forze dell'ordine e dal silenzio. Alle esequie partecipano il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il premier Mario Draghi oltre alle più alte cariche dello Stato e rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee. Tra questi la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen; il presidente del Consiglio dell'Unione europea, Charles Michel; la vice presidente vicaria del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Tra i presenti anche il premier spagnolo Pedro Sanchez. Alla spicciolata è giunta nella chiesa buona parte del governo italiano. Presenti, tra gli altri, i ministri Luigi Di Maio, Dario Franceschini, Luciana Lamorgese, ...

Advertising

chetempochefa : 'Il suo addio rappresenta una sorta di testamento morale, per questo paese che purtroppo non ascolta e non cambia.… - BeppeSala : Mi avevi detto che amavi Milano. Forse perché qui l'Europa è di casa. Cercheremo di rendere la nostra città sempre… - EnricoLetta : Addio David. ( - NinoAiello7 : Addio David, le tue 'Clarks' non faranno rumore in Paradiso - isabellazampol1 : RT @chetempochefa: 'Il suo addio rappresenta una sorta di testamento morale, per questo paese che purtroppo non ascolta e non cambia. David… -