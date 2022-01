Iannone | “Mi manca la MotoGP Le mie storie con Belen e Giulia de Lellis…”

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Intervista al pilota a Verissimo. Con Silvia Toffanin lo sportivo ha parlato del suo stop per doping per 4 anni e delle sue ultime relazioni

Andrea Iannone, pilota di MotoGP e volto noto dello showbitz, si è concesso un'intervista per Verissimo, nei salotti di Silvia Toffanin."Mi manca la velocità, quello che mi dà la MotoGP non lo trovo da nessuna parte". Andrea Iannone, ospite sabato 15 gennaio a Verissimo, alla sua prima intervista televisiva, torna a commentare la sent ...