GFVip: Gianmaria rischia di soffocare – Video (Di venerdì 14 gennaio 2022) Gianmaria Antinolfi - US Endemol Shine Piccoli attimi di panico nella casa del Grande Fratello Vip 6. Nel corso della cena di ieri, Gianmaria Antinolfi ha infatti rischiato di soffocare a causa di un boccone che gli è andato di traverso. Tutto, fortunatamente, si è però risolto per il meglio. Tra una pietanza e l'altra, l'imprenditore campano ha infatti addentato un boccone troppo caldo che, ustionandolo, gli è andato di traverso. Immediata la reazione dei compagni, i quali hanno notato il suo momento di sofferenza – visto che si è accasciato sul tavolo – e l'hanno soccorso. Dopo alcuni secondi di tensione, Antinolfi si è però ripreso e ha bevuto un sorso d'acqua per riprendersi al meglio. Gianmaria e il boccone di traverso#GFVip pic.twitter.com/WwSs3Bps7y — Roberto Mallò ...

