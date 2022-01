Dakar 2022: fine dei giochi con la Tappa 12 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Con la Tappa numero 12, si è conclusa la Dakar 2022. Gli ultimi 164 Km di prova speciale hanno permesso alla carovana di lasciare Bisha per tornare al punto di partenza, la città costiera di Jeddah. Con un trasferimento finale che sa di amarcord, con il passaggio di fianco al Mar Rosso che ricorda vagamente le traversate sul Lago Rosa dei tempi che furono, gli equipaggi hanno raggiunto l’obiettivo di terminare la corsa, che già di per sé rappresenta un successo. E poi, ci sono i successi “veri”, quelli dei piloti e dei navigatori che hanno primeggiato nelle rispettive classifiche. Scopriamo chi sono. Dakar 2022: Tappa 11, l’ultimo anello Dakar 2022: cosa è successo alla Tappa 12? La classe auto è stata una specie di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 14 gennaio 2022) Con lanumero 12, si è conclusa la. Gli ultimi 164 Km di prova speciale hanno permesso alla carovana di lasciare Bisha per tornare al punto di partenza, la città costiera di Jeddah. Con un trasferimento finale che sa di amarcord, con il passaggio di fianco al Mar Rosso che ricorda vagamente le traversate sul Lago Rosa dei tempi che furono, gli equipaggi hanno raggiunto l’obiettivo di terminare la corsa, che già di per sé rappresenta un successo. E poi, ci sono i successi “veri”, quelli dei piloti e dei navigatori che hanno primeggiato nelle rispettive classifiche. Scopriamo chi sono.11, l’ultimo anello: cosa è successo alla12? La classe auto è stata una specie di ...

