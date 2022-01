Cts approva protocollo Salernitana-Lazio | Juve-Udinese a rischio

Advertising

sportmediaset : Calcio e Covid, il #Cts approva il nuovo protocollo: stop al gruppo con 35% positivo. #SportMediaset… - thevolleynews : Il CTS approva il protocollo anti-Covid per gli sport di squadra - - terribile76 : RT @SMontemorra: ?? Il CTS approva il nuovo protocollo: non si gioca con 9 giocatori positivi. Al momento, tra le gare del prossimo turno di… - avespartacus : RT @sportmediaset: Calcio e Covid, il #Cts approva il nuovo protocollo: stop al gruppo con 35% positivo. #SportMediaset - infoitsport : Calcio e Covid, il Cts approva il nuovo protocollo: stop al gruppo con 35% positivo - Sportmediaset -

Ultime Notizie dalla rete : Cts approva

Sport Mediaset

Ilil protocollo Covid per lo sport: confermato lo stop in caso si arrivi al 35% dei positivi nell'intera rosa Dopo il via libera arrivato nella conferenza Stato - Regioni, serviva solo il ...Il Comitato tecnico scientifico ha dato il via libera al protocollo messo a punto nella riunione tra il Governo e le Regioni alla quale hanno partecipato anche i vertici del Coni e della Lega di Serie ...Il CTS ha approvato e dato il via libera al nuovo protocollo che prevede il blocco squadra con il 35% dei positivi.Il Comitato tecnico scientifico ha dato il via libera al protocollo messo a punto nella riunione tra il Governo e le Regioni alla quale hanno partecipato anche i vertici del Coni e della Lega di Serie ...