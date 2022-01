Covid, Centro sangue: carenza in varie Regioni, appello a donare (Di venerdì 14 gennaio 2022) commenta A causa dell'ondata di contagi da Omicron, si stanno registrando carenze di sangue in diverse Regioni. Sono già cinque le Strutture Regionali che hanno fatto appello al sistema di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 14 gennaio 2022) commenta A causa dell'ondata di contagi da Omicron, si stanno registrando carenze diin diverse. Sono già cinque le Strutture Regionali che hanno fattoal sistema di ...

Advertising

ItalianNavy : Riattivato il Reparto Covid del Centro Ospedaliero Militare di #Taranto. Un lavoro sinergico che è la rappresentazi… - RaiNews : 'Come Parlamento Europeo, abbiamo dato l'esempio trasformando uno dei nostri edifici in un centro temporaneo per os… - AlexS8338 : Ben 12 ore di cammino nel centro di #Roma con il suo bambino in braccio, per portarlo a fare la prima dose di vacci… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Covid, Centro sangue: carenza in varie Regioni, appello a donare #COVID - Rzc_______ : RT @RadioRadioWeb: ?? Documentario Rai Scuola: la lezione di Rodotà sul legame tra salute e Costituzione, oggi al centro di qualsiasi discus… -