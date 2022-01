Cosa dicono gli esperti sull'atteso picco dei contagi (Di venerdì 14 gennaio 2022) AGI - “Può sembrare incredibile, ma Rt sta precipitando verso 1 ed il picco di infetti attivi in Italia potrebbe arrivare la settimana prossima”. Ad affermarlo in un'intervista a la Repubblica è il fisico esperto di previsioni sulla pandemia Roberto Battiston, docente di Fisica all'Università di Trento e coordinatore nello stesso ateneo dell'Osservatorio epidemiologico, secondo cui “la fiammata di infetti iniziata poco prima di Natale, potrebbe raggiungere il massimo entro una settimana e poi scendere”. A suo avviso, “i numeri degli ultimi giorni indicano un'inversione di tendenza. Venti giorni fa il bilancio tra nuovi positivi e guariti giornalieri era di +27mila, quindi si è impennato fino a +172mila. Ma poi, al netto delle fluttuazioni quotidiane dovute alla raccolta dei dati, ha iniziato a scendere, oggi è +101mila. Il numero di nuovi infetti sta ... Leggi su agi (Di venerdì 14 gennaio 2022) AGI - “Può sembrare incredibile, ma Rt sta precipitando verso 1 ed ildi infetti attivi in Italia potrebbe arrivare la settimana prossima”. Ad affermarlo in un'intervista a la Repubblica è il fisico esperto di previsionia pandemia Roberto Battiston, docente di Fisica all'Università di Trento e coordinatore nello stesso ateneo dell'Osservatorio epidemiologico, secondo cui “la fiammata di infetti iniziata poco prima di Natale, potrebbe raggiungere il massimo entro una settimana e poi scendere”. A suo avviso, “i numeri degli ultimi giorni indicano un'inversione di tendenza. Venti giorni fa il bilancio tra nuovi positivi e guariti giornalieri era di +27mila, quindi si è impennato fino a +172mila. Ma poi, al netto delle fluttuazioni quotidiane dovute alla raccolta dei dati, ha iniziato a scendere, oggi è +101mila. Il numero di nuovi infetti sta ...

