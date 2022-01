Classifica quad Dakar 2022: Alexandre Giroud trionfa con 2 ore e 21 minuti su Moreno (Di venerdì 14 gennaio 2022) Classifica GENERALE quad Dakar 2022 1 174 (FRA) Alexandre Giroud YAMAHA RACING – SMX – DRAG’ON 50H 00? 51” 2 192 (ARG) FRANCISCO Moreno DRAG’ON RALLY TEAM 52H 22? 02” + 02H 21? 11” 3 175 (POL) KAMIL WISNIEWSKI ORLEN TEAM 52H 28? 16” + 02H 27? 25” 00H 15? 00” 4 185 (CZE) ZDENEK TUMA BARTH RACING TEAM 58H 09? 38” + 08H 08? 47” 00H 30? 00” 5 183 (BRA) MARCELO MEDEIROS TEAM MARCELO MEDEIROS 72H 05? 56” + 22H 05? 05” 14H 46? 00” Foto: Shutterstock Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022)GENERALE1 174 (FRA)YAMAHA RACING – SMX – DRAG’ON 50H 00? 51” 2 192 (ARG) FRANCISCODRAG’ON RALLY TEAM 52H 22? 02” + 02H 21? 11” 3 175 (POL) KAMIL WISNIEWSKI ORLEN TEAM 52H 28? 16” + 02H 27? 25” 00H 15? 00” 4 185 (CZE) ZDENEK TUMA BARTH RACING TEAM 58H 09? 38” + 08H 08? 47” 00H 30? 00” 5 183 (BRA) MARCELO MEDEIROS TEAM MARCELO MEDEIROS 72H 05? 56” + 22H 05? 05” 14H 46? 00” Foto: Shutterstock

