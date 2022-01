Calendario Australian Open 2022 | orari giornalieri dal 1° turno alla finale Guida tv | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Dopo le qualificazioni, terminate oggi, venerdì 14 gennaio, gli, momento topico della stagione sul cemento e primo torneo dello Slam deldel tennis, hanno visto completarsi gli accoppiamenti del tabellone principale dopo la conclusione di quello cadetto. Nonostante non sia stata ancora risolta definitivamente la questione legata al visto di Djokovic, glidi tennis scatteranno lunedì prossimo, il 17 gennaio, con l’inizio dei cinque tabelloni principali: singolare maschile e femminile, doppio maschile, femminile e misto. Dopo tutti i match giocati tra il 17 e il 30 gennaio verranno assegnati 2000 punti sia per il ranking ATP che per quello WTA: per quel che riguarda i singolari, lafemminile si disputerà sabato 29 gennaio, ...