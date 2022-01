Calciomercato Milan | Bailly in pole per la difesa | due le alternative

(Di venerdì 14 gennaio 2022): per rinforzare lai rossoneri pensano a. Due leIlpunta forte su, in forza al Manchester United, per rinforzare laa gennaio. Lo riporta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, ma qualora non si concretizzasse ecco pronte duevalide. I rossoneri, infatti, guardano anche a Sarr del Chelsea e Aké del Manchester City. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo: i rossoneri avranno oggi nuovi contatti con il Monaco per Pellegri. E il Torino osserva interessato Come riporta l'edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, ... Il primo è stato acquistato in estate dal Milan e con Stefano Pioli sta crescendo partita dopo partita. Una Fiorentina a due facce quella che si è vista nel corso della scorsa settimana. 4-0 subìto in quel di Torino. Dopo il grave infortunio sofferto da Simon Kjaer ormai più di un mese fa, non è un mistero che durante questa finestra di calciomercato il Milan è alla ricerca di un difensore.