Borsa: Milano apre in calo ( - 0,89%)

La Borsa di Milano apre in calo. Il primo indice Ftse Mib cede lo 0,89% a 27.597 punti.

14 gennaio 2022

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano Buongiorno dalla Borsa 14 gennaio 2022 Milano è debole , in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità, senza una direzione definita. Piccola perdita per Francoforte , che scambia con un - 0,61%; tentenna Londra , ...

Borsa Italiana Oggi 14 gennaio 2022: impatto Nasdaq sul Ftse Mib? Terremoto in Generali Molti temi forti nella seduta di oggi 14 gennaio 2022 della borsa di Milano. Il forte ribasso registrato dall'indice Nasdaq da un lato e il terremoto in casa Generali dall'altro, potrebbero condizionare sia l'avvio degli scambi del Ftse Mib che la performance ...

Borsa: Milano apre in calo (-0,89%) - Economia ANSA Nuova Europa Borsa: Seduta poco mossa per Mosca, in crescita dello 0,79% Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute. Accedendo a questo link, Borsa Itali ...

Borsa: Europa apre in calo, Parigi -0,95%, Londra -0,52% Apertura in ribasso per le principali borse europee. Parigi cede lo 0,95% a 7.132 punti, Londra lo 0,52% a 7.524 punti, Francoforte lo 0,64% a 15.929 punti e Madrid lo 0,55% a 8.768 punti. (ANSA). (AN ...

