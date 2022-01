Anteprima TPI – Mediaset sfida la Rai: pronto un programma d’inchiesta anti-Report (Di venerdì 14 gennaio 2022) In casa Mediaset mentre Silvio Berlusconi sta giocando la “partita della vita” per il Colle, si susseguono le riunioni per una nuova trasmissione che promette di essere esplosiva: presto su una delle tre reti di casa Berlusconi potremo vedere l’anti-Report. A quanto è in grado di rivelare TPI, infatti, ai piani alti di Cologno Monzese starebbero pensando alla realizzazione di un programma molto simile a quello guidato da Sigfrido Ranucci su Rai 3, programma che tanti dispiaceri sta dando al centro-destra (Lega e Fratelli d’Italia in primis). L’idea è proprio quella di fare un programma simil-Report, stesso stile, stesso linguaggio, stesso modo di fare giornalismo d’inchiesta. In pole position per la conduzione c’è Antonino Monteleone, ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 14 gennaio 2022) In casamentre Silvio Berlusconi sta giocando la “partita della vita” per il Colle, si susseguono le riunioni per una nuova trasmissione che promette di essere esplosiva: presto su una delle tre reti di casa Berlusconi potremo vedere l’. A quanto è in grado di rivelare TPI, infatti, ai piani alti di Cologno Monzese starebbero pensando alla realizzazione di unmolto simile a quello guidato da Sigfrido Ranucci su Rai 3,che tdispiaceri sta dando al centro-destra (Lega e Fratelli d’Italia in primis). L’idea è proprio quella di fare unsimil-, stesso stile, stesso linguaggio, stesso modo di fare giornalismo. In pole position per la conduzione c’è Antonino Monteleone, ...

