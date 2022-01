“Aiuto, sta soffocando!”. Panico al GF Vip, Gianmaria soccorso da Manila e Sophie (Di venerdì 14 gennaio 2022) Non è un momento positivo per Gianmaria Antinolfi. L’ex compagno di Belen Rodriguez ha incassato una nuova delusione nei giorni scorsi. Con l’ingresso di Federica Calemme pensava di aver trovato la ragazza giusta. Ma niente. Nonostante gli sforzi degli altri concorrenti per consolarlo Gianmaria ha ceduto allo sconforto. In camera da letto, con la faccia sul cuscino, Gianmaria Antinolfi ha tentato di raccontare tra le lacrime a Miriana Trevisan e Manila Nazzaro, sue due grande amiche nella Casa, i suoi stati d’animo. E in loro ha trovato un appoggio importante: circondato dal loro affetto e sostegno si è sfogato per la delusione di Federica. Intanto il 18 gennaio si avvicina. In quella data Gianmaria Antinolfi dovrà scegliere se restare o meno nella Casa. Il motivo? Il suo lavoro. A quanto pare ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022) Non è un momento positivo perAntinolfi. L’ex compagno di Belen Rodriguez ha incassato una nuova delusione nei giorni scorsi. Con l’ingresso di Federica Calemme pensava di aver trovato la ragazza giusta. Ma niente. Nonostante gli sforzi degli altri concorrenti per consolarloha ceduto allo sconforto. In camera da letto, con la faccia sul cuscino,Antinolfi ha tentato di raccontare tra le lacrime a Miriana Trevisan eNazzaro, sue due grande amiche nella Casa, i suoi stati d’animo. E in loro ha trovato un appoggio importante: circondato dal loro affetto e sostegno si è sfogato per la delusione di Federica. Intanto il 18 gennaio si avvicina. In quella dataAntinolfi dovrà scegliere se restare o meno nella Casa. Il motivo? Il suo lavoro. A quanto pare ...

