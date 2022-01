Uomini e Donne, le prime parole di Roberta e Samuele dopo la scelta (VIDEO) (Di giovedì 13 gennaio 2022) La scelta di Roberta Giusti a Uomini e Donne è finalmente andata in onda. La puntata è stata spezzettata in due momenti, in quanto la prima parte è stata trasmessa ieri e la seconda oggi. dopo che tutto è andato in onda, dunque, la redazione del talk show ha intervistato i due protagonisti, i quali hanno esternato le loro emozioni a caldo. Scopriamo cosa hanno detto. Le prime parole di Roberta e Samuele dopo la scelta Una volta andata in onda la scelta di Roberta a Uomini e Donne, l’ex tronista e il suo prescelto sono andati dietro le quinte della trasmissione per concedersi un piccolo brindisi. Lo staff, infatti, gli ha fatto ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 13 gennaio 2022) LadiGiusti aè finalmente andata in onda. La puntata è stata spezzettata in due momenti, in quanto la prima parte è stata trasmessa ieri e la seconda oggi.che tutto è andato in onda, dunque, la redazione del talk show ha intervistato i due protagonisti, i quali hanno esternato le loro emozioni a caldo. Scopriamo cosa hanno detto. LedilaUna volta andata in onda ladi, l’ex tronista e il suo prescelto sono andati dietro le quinte della trasmissione per concedersi un piccolo brindisi. Lo staff, infatti, gli ha fatto ...

