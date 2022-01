Un ex gieffino nel cast de La pupa e il secchione? I rumor si rincorrono

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Il programma Lae ilquest’anno sarà condotto quasi sicuramente da Barbara D’Urso, ormai si vocifera che abbia concluso l’accordo con il Biscione. In queste ore sarebbe al lavoro per completare ildi quest’edizione. Fin dalle prime ore in cui si parlava della sua conduzione, Barbara D’Urso avrebbe già espresso la sua volontà di portare vip all’interno della trasmissione. Quali sono i nomi su cui si sta puntando? I vip nella giuria de Lae ilNeldella nuova edizione de Lae ilci potrebbe essere un volto molto noto al pubblico televisivo per la sua carriera e per aver partecipato al Grande Fratello Vip. Ricordato come un personaggio iconico, grande amico di Barbara D’Urso, Cristiano Malgioglio ...