UFFICIALE – Borja Mayoral passa al Getafe (Di giovedì 13 gennaio 2022) La notizia tanto attesa è arrivata: il passaggio di Borja Mayoral al Getafe è UFFICIALE. L’attaccante, arrivato due estate fa in prestito dal Real Madrid, raggiunge la Liga insieme al compagno di squadra Villar. Un doppio colpo in uscita quindi per i giallorossi che nelle ultime ore hanno ufficializzato Sergio Oliveira dal Porto. Mayoral, ancora di proprietà dei Blancos, lascia quindi definitivamente i colori giallorossi dopo 18 mesi tra alti e bassi. Lo spagnolo nella scorsa stagione era riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista sotto la gestione Fonseca, chiudendo il suo primo anno italiano con 17 reti in 45 presenze. L’arrivo di Mourinho lo ha però messo ai margini della rosa, visto che finora aveva collezionato solo 11 presenze e una rete in tutte le competizioni. ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 13 gennaio 2022) La notizia tanto attesa è arrivata: ilggio dial. L’attaccante, arrivato due estate fa in prestito dal Real Madrid, raggiunge la Liga insieme al compagno di squadra Villar. Un doppio colpo in uscita quindi per i giallorossi che nelle ultime ore hanno ufficializzato Sergio Oliveira dal Porto., ancora di proprietà dei Blancos, lascia quindi definitivamente i colori giallorossi dopo 18 mesi tra alti e bassi. Lo spagnolo nella scorsa stagione era riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista sotto la gestione Fonseca, chiudendo il suo primo anno italiano con 17 reti in 45 presenze. L’arrivo di Mourinho lo ha però messo ai margini della rosa, visto che finora aveva collezionato solo 11 presenze e una rete in tutte le competizioni. ...

