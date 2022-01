Traffico Roma del 13-01-2022 ore 18:00 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Luceverde Roma una buona serata da Simona Cerchiara bentrovate a questo appuntamento Cassia & via Salaria con Traffico in aumento in uscita da Roma mentre intanto sulla tangenziale rallentamenti nel tratto Corso Francia Tor di Quinto Traffico intenso e difficoltà di circolazione sulla via Appia Nuova e sulla Appia Pignatelli in uscita da Roma un incidente in via di Casal del Marmo sta a ripercussioni anche a chi si trova sulla via trionfale poco fuori dal raccordo disagi per incidenti e sia sulla via Collatina sia sulla via Casilina rallentamenti a sud di Roma rallenta dalla circolazione sulla Pontina così come nella zona dei Castelli sulla Pontina i rallentamenti nella zona di Castel Romano sul Raccordo Anulare in carreggiata interna rallentamenti nel tratto ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 13 gennaio 2022) Luceverdeuna buona serata da Simona Cerchiara bentrovate a questo appuntamento Cassia & via Salaria conin aumento in uscita damentre intanto sulla tangenziale rallentamenti nel tratto Corso Francia Tor di Quintointenso e difficoltà di circolazione sulla via Appia Nuova e sulla Appia Pignatelli in uscita daun incidente in via di Casal del Marmo sta a ripercussioni anche a chi si trova sulla via trionfale poco fuori dal raccordo disagi per incidenti e sia sulla via Collatina sia sulla via Casilina rallentamenti a sud dirallenta dalla circolazione sulla Pontina così come nella zona dei Castelli sulla Pontina i rallentamenti nella zona di Castelno sul Raccordo Anulare in carreggiata interna rallentamenti nel tratto ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma A24, chiusura notturna tratta Tornimparte - L'Aquila Ovest ... venerdì 14 gennaio, alle ore 06:00 del giorno successivo, sarà disposta la chiusura al traffico in ... Conseguentemente, nel giorno e negli orari sopra indicati, per i veicoli provenienti da Roma/A25 e ...

Nuove barriere di sicurezza sulla E45: chiudono al traffico alcuni tratti Dalle ore 21 di lunedì 17 gennaio sarà interdetto al traffico, per chi viaggia in direzione Roma, il tratto compreso la tra lo svincolo di Standiana (km 243,900) e lo svincolo di Casemurate (km 234,...

Blocco traffico Roma 2022: i giorni dello stop SicurAUTO.it Sport e Salute: firmato protocollo d'intesa con fondazione Anci Roma, 13 gen. - (Adnkronos) - Firmato il protocollo d'intesa sui temi dello sport e della mobilità dolce, Fondazione Patrimonio Comune e Sport e ...

Blocco traffico Roma 2022: i giorni dello stop Sono previste alcune giornate di blocco del traffico a Roma nel 2022: ecco i giorni dello stop e come funzionano le limitazioni alla circolazione.

