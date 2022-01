Traffico Roma del 13-01-2022 ore 07:30 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità del Traffico Traffico indicato Naturalmente in aumento sulla rete viaria cittadina sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata interna partire dalla Casilina fino all’uscita Ardeatina e data allora Ci sono rallentamenti su Gran parte delle consolari in entrata in città in particolare sulla Cassia tra il raccordo è Tomba di Nerone e sulla Flaminia da Saxa Rubra al bivio di Tor di Quinto incolonnamenti per 2 km e mezzo circa sulla Salaria tra Monterotondo Scalo e Settebagni sulla Tiburtina code tra Settecamini e la luna e poi sulla stessa Tiburtina la polizia locale Ci segnala un incidente con possibili disagi incidente avvenuto all’altezza di via Carlo Pesenti ci troviamo a ridosso del raccordo ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 13 gennaio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità delindicato Naturalmente in aumento sulla rete viaria cittadina sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata interna partire dalla Casilina fino all’uscita Ardeatina e data allora Ci sono rallentamenti su Gran parte delle consolari in entrata in città in particolare sulla Cassia tra il raccordo è Tomba di Nerone e sulla Flaminia da Saxa Rubra al bivio di Tor di Quinto incolonnamenti per 2 km e mezzo circa sulla Salaria tra Monterotondo Scalo e Settebagni sulla Tiburtina code tra Settecamini e la luna e poi sulla stessa Tiburtina la polizia locale Ci segnala un incidente con possibili disagi incidente avvenuto all’altezza di via Carlo Pesenti ci troviamo a ridosso del raccordo ...

Advertising

petergomezblog : Quirinale, dieci Regioni eleggono i delegati. La Campania manda a Roma due indagati perpresunta corruzione e traffi… - CCISS_Ministero : Roma Via Aurelia traffico rallentato causa traffico intenso tra Roma A90 e Via Aurelia Antica in direzione Centro… - EzioC66 : @MadameA02 Un'amica di mia moglie di Roma lo raccontava ieri, andando a lavorare a scuola ha impiegato metà del tem… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - A24 Tratto Urbano ?????? Code a tratti tra Viale Palmiro Togliatti e Bivio Tangenziale Est > Tang… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Tangenziale Est ?????? Traffico rallentato tra Salaria e Via dei Campi Sportivi > Galleria Giovan… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Ecco il report che inchioda Conte. "In giro mascherine pericolose" Perché chi poteva non ha fermato questo traffico? Soprattutto ciò che passava sulla scrivania di Arcuri? Non è un caso che i pm di Roma indaghino sul socio del premier Luca Di Donna, accusato di ...

Auto elettriche, come cambiano i consumi con il caldo e con il freddo ... a livello dell'alto Lazio, in un momento di relativa calma e poco traffico: in queste condizioni i ... Il secondo tratto percorso era invece interno al grande raccordo anulare di Roma , in un orario di ...

Blocco del traffico a Roma, domani niente auto nella fascia verde: ecco chi può circolare RomaToday Sindaci a Roma da Rfi per far spostare il nuovo ponte "Questo ponte non s’ha da fare". Almeno non lì, vicino al San Michele. L’altro giorno i sindaci di Paderno d’Adda Gianpaolo Torchio, Daniele Villa di Robbiate e Robertino Manega di Verderio sono stati ...

Astice e Petrus al via il processo in Appello PRIMA UDIENZAPrima udienza ieri mattina a Roma davanti alla seconda sezione penale della Corte di Appello del processo Astice e Petrus, le due operazioni che nel settembre 2019 hanno ...

Perché chi poteva non ha fermato questo? Soprattutto ciò che passava sulla scrivania di Arcuri? Non è un caso che i pm diindaghino sul socio del premier Luca Di Donna, accusato di ...... a livello dell'alto Lazio, in un momento di relativa calma e poco: in queste condizioni i ... Il secondo tratto percorso era invece interno al grande raccordo anulare di, in un orario di ..."Questo ponte non s’ha da fare". Almeno non lì, vicino al San Michele. L’altro giorno i sindaci di Paderno d’Adda Gianpaolo Torchio, Daniele Villa di Robbiate e Robertino Manega di Verderio sono stati ...PRIMA UDIENZAPrima udienza ieri mattina a Roma davanti alla seconda sezione penale della Corte di Appello del processo Astice e Petrus, le due operazioni che nel settembre 2019 hanno ...