Scorpione (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Vale la pena vivere abbastanza a lungo da superare qualunque rancore”, dice la scrittrice Marilynne Robinson. Ti consiglio di tenere a mente questa riflessione nel 2022. Secondo la mia lettura dei presagi astrali, i prossimi mesi saranno... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Vale la pena vivere abbastanza a lungo da superare qualunque rancore”, dice la scrittrice Marilynne Robinson. Ti consiglio di tenere a mente questa riflessione nel 2022. Secondo la mia lettura dei presagi astrali, i prossimi mesi saranno... Leggi

Advertising

DePieriIsabel : @iosonocate Pesci in scorpione - marghesoncini : @iosonocate capricorno e in teoria ascendente scorpione con luna in ariete - unaromanista : @iosonocate scorpione ascendente capricorno?? - 888agnese : @iosonocate Scorpione ascendente gemelli luna bilancia ?????? - chiamatemire : RT @umberto_albi: scorpione>>>tutti i segni -