Schiaffo di Bonucci a Mozzillo, Auriemma distrugge il difensore della Juventus

Lo Schiaffo di Bonucci a Mozzillo ha indignato Raffaele Auriemma, il giornalista ha commentato il comportamento del giocatore della Juve. Lo Schiaffo di Bonucci a Mozzillo ha indignato tutti gli amanti dello sport. il capitano della nazionale non è la prima volta che si lascia andare a gesti plateali ma questa volta sembra aver superato il limite. Dopo il duro commento di Silver Mele arriva anche quello di Raffaele Auriemma. Il giornalista ai microfoni di Marte Sport Live durante la trasmissione Si gonfia la rete ha riferito. "Mozzillo, mi chiedo, che colpa ha? Io dirigente vedo la mia squadra segnare e vincere al 120? ed esulto: davvero vogliamo additare il segretario nerazzurro perché lì c'era ...

