Rifiuti abbandonati e carcasse d’auto in area Comune | denunciato 79enne

Roma – Lo scorso pomeriggio, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca, unitamente a personale della Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale, al termine di un servizio mirato alla verifica del rispetto della normativa ambientale, hanno denunciato a piede libero un 79enne romano ritenuto responsabile di gestione illecita di Rifiuti, invasione di terreni ed edifici nonché deturpamento e imbrattamento di cose altrui. E' stato accertato che l'uomo ha occupato abusivamente un'area di 300 mq di proprietà del Comune di Roma, attigua alla sua abitazione, adibendola a deposito di una ingente quantità di Rifiuti speciali, tra cui carcasse di veicoli, bombole del gas esauste e pneumatici. Tutta l'area e quanto trovato all'interno è ...

Ultime Notizie dalla rete : Rifiuti abbandonati Peste suina: contagia l'uomo? Cos'è, quali disposizioni vengono attuate Certo, l'uomo non ne viene contagiato, ma lasciare i rifiuti abbandonati può esporre i suini, nelle aree dove ci sono focolai, a rischi. I sintomi nei suini sono diversi: febbre alta, diarrea, pelle ...

Rifiuti sanitari pericolosi abbandonati nel verde: caccia agli ecocriminali ... il Comune di Sant'Elia Fiumerapido "con un intervento urgente ha bonificato i rifiuti Sanitari individuati dai Gre del comune sul Rapido, lungo gli argini del fiume, abbandonati qualche giorno fa e ...

Rifiuti abbandonati, 200 filmati e multati il Resto del Carlino Porto Torres, agro disseminato da discariche: censimento e linea dura Aree trasformate in piccole e grandi discariche verranno inserite in una mappa per individuare facilmente i siti e stabilire le misure di intervento ...

Rifiuti sanitari pericolosi abbandonati nel verde: caccia agli ecocriminali In poco tempo, fanno sapere gli stessi ambientalisti, il Comune di Sant'Elia Fiumerapido «con un intervento urgente ha bonificato i rifiuti Sanitari individuati dai Gre del comune sul Rapido, lungo ...

