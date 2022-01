Renzi e Pd scommettono sul fallimento del Cav | ma ne temono le mosse

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Ci ridono su, ne fanno una burla. Da quando Elisa Siragusa li ha informati che dagli emissari di Arcore le telefonate arrivano col “numero privato”, ecco ora che si chiamano a turno, gli altri deputati ex grillini del gruppo Misto, con la stessa funzione che tiene nascosta l’identità del mittente: “Mi consenta, sono Silvio Berlusconi”. Ne imitano la voce, lo riducono a macchietta. Eppure, forse per il ricordo sempre vivo delle troppe volte che lo si è sottovalutato, e sottovalutandolo lo si è aiutato a vincere, al Nazareno hanno pensato che forse sarebbe il caso di disertare l’Aula, al quarto scrutinio. E questo ha fatto insorgere un manipolo di illustri senatori. Valeria Fedeli è la più risoluta, nei conciliaboli di Palazzo Madama, a dire che no, lei proprio non ci sta. “Va bene la tattica, ma trattare dei grandi elettori come figurine non è accettabile”. Non è accettabile, cioè, ...