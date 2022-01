Rai, il Cda prefigura un bilancio 2022 in pareggio. «Controllo rigoroso delle spese» (Di giovedì 13 gennaio 2022) Carlo Fuortes (foto - Quirinale.it) L’Ad Rai Carlo Fuortes mantiene la linea e per il 2022 prefigura un bilancio in pareggio per il servizio pubblico. Dopo averlo annunciato, ora, lo ha fatto mettere nero su bianco. Con l’imprimatur del Consiglio d’Amministrazione. L’assemblea, riunitasi oggi a Roma sotto la presidenza di Marinella Soldi, ha infatti esaminato e approvato il budget 2022 del gruppo, illustrato dallo stesso Amministratore delegato Carlo Fuortes. Lo comunica la Rai in una nota. Secondo quanto illustrato dal top manager, la gestione dell’esercizio 2022 prefigura un risultato in pareggio nonostante la presenza degli oneri legati ai grandi eventi sportivi, in particolare i Mondiali di calcio in Qatar e le Olimpiadi invernali di Pechino. ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 13 gennaio 2022) Carlo Fuortes (foto - Quirinale.it) L’Ad Rai Carlo Fuortes mantiene la linea e per iluninper il servizio pubblico. Dopo averlo annunciato, ora, lo ha fatto mettere nero su bianco. Con l’imprimatur del Consiglio d’Amministrazione. L’assemblea, riunitasi oggi a Roma sotto la presidenza di Marinella Soldi, ha infatti esaminato e approvato il budgetdel gruppo, illustrato dallo stesso Amministratore delegato Carlo Fuortes. Lo comunica la Rai in una nota. Secondo quanto illustrato dal top manager, la gestione dell’esercizioun risultato innonostante la presenza degli oneri legati ai grandi eventi sportivi, in particolare i Mondiali di calcio in Qatar e le Olimpiadi invernali di Pechino. ...

Advertising

lagiornalista99 : Rai: via libera dal Cda al budget 2022 in pareggio - dinoggiano : RT @An_Bion: Giovedì in Cda #Rai il direttore della #Tgr Casarin andrà a esporre il suo piano editoriale. Fra governatori che prendono posi… - QuelloKeSbrocca : lo slogan 'fuori i partiti dalla rai' semplice, devi tokenizzare la rai. devi prendere i diritti di proprietà e dis… - An_Bion : Giovedì in Cda #Rai il direttore della #Tgr Casarin andrà a esporre il suo piano editoriale. Fra governatori che pr… - alessandro_cda : @GiuliaStronati Guardando la giornalista Giulia Stronati ospite fissa nel programma Calcio Totale su Rai Sport 57,… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai Cda Rai: via libera dal Cda al budget 2022 in pareggio Viale Mazzini 'prosegue e intensifica' il percorso di razzionalizzazione dei costi Pomeriggio di riunione per il Cda Rai. All'ordine del giorno l'approvazione del budget per il 2022, e, secondo quanto anticipato dalle agenzie ieri, l'esposizione dei piani editoriali di Tgr, Tg Sport, Tg3 e Gr Radio e la ...

Benetton, fiducia della famiglia a Laghi Ceo.Alessandro presidente di Edizione ... da Pirelli ad Acea , da Eni a Saipem e da Banca Finnat alla Rai ) e nei palazzi capitolini della ... In particolare il nuovo statuto prevede la nomina di un Cda composto da quattro consiglieri diretta ...

Rai: via libera dal Cda al budget 2022 in pareggio Primaonline Rai, il Cda prefigura un bilancio 2022 in pareggio. «Controllo rigoroso delle spese» L’Ad Rai Carlo Fuortes mantiene la linea e per il 2022 prefigura un bilancio in pareggio per il servizio pubblico. Dopo averlo annunciato, ora, lo ha fatto mettere nero su bianco. Con l’imprimatur del ...

Esplosione covid in Calabria Esplosione Covid in Calabria. Sono 3.207 i nuovi contagi registrati, su 13.995 tamponi eseguiti e ci sono 13 morti. Complessivamente, da inizio pandemia, nella nostra regione sono 1700 le vittime.

Viale Mazzini 'prosegue e intensifica' il percorso di razzionalizzazione dei costi Pomeriggio di riunione per il. All'ordine del giorno l'approvazione del budget per il 2022, e, secondo quanto anticipato dalle agenzie ieri, l'esposizione dei piani editoriali di Tgr, Tg Sport, Tg3 e Gr Radio e la ...... da Pirelli ad Acea , da Eni a Saipem e da Banca Finnat alla) e nei palazzi capitolini della ... In particolare il nuovo statuto prevede la nomina di uncomposto da quattro consiglieri diretta ...L’Ad Rai Carlo Fuortes mantiene la linea e per il 2022 prefigura un bilancio in pareggio per il servizio pubblico. Dopo averlo annunciato, ora, lo ha fatto mettere nero su bianco. Con l’imprimatur del ...Esplosione Covid in Calabria. Sono 3.207 i nuovi contagi registrati, su 13.995 tamponi eseguiti e ci sono 13 morti. Complessivamente, da inizio pandemia, nella nostra regione sono 1700 le vittime.