Naufragio della Costa Concordia | lo squarcio di 70 metri nella nave VIDEO

(Di giovedì 13 gennaio 2022) La mattina seguente all’incidente, le telecamere di Sky TG24 hanno testimoniato l'entità del danno causato dalla manovra azzardatasera precedente ad opera del capitano Francesco Schettino. Dopo l'"inchino" davanti all’isola del Giglio, lasi è incagliata sugli scogli delle Scole causando lodi 70, ben visibile nelle immagini. Quella mattina Sky TG24 ha raccolto la testimonianza del capo dell'Ufficio Comunicazione del Comando generaleGuardia Costiera Cosimo Nicastro, che ha ripercorso le prime concitate ore dopo il. Nel filmato è visibile anche la biscaglina da cui sono stati fatti scendere i passeggeri per portarli in salvo.

Advertising

DPCgov : Dalle prime notizie del naufragio alle complesse operazioni di ricerca e soccorso, fino alla sfida tecnica della ri… - EugenioGiani : Questa sera il mio pensiero va al terribile naufragio della Costa Concordia il 13 gennaio di 10 anni fa, ancora ogg… - TgrRaiToscana : Alla vigilia del decimo anniversario del naufragio della #Concordia, Franco Gabrielli, all'epoca commissario per l'… - rivistailmulino : A dieci anni dal naufragio della #CostaConcordia - che evidenziò tra l'altro l’arroganza e l’onnipotenza del settor… - PasqualeAbiuso : RT @AlteaFerrari: 10 anni fa?? Il tragico naufragio della :#CostaConcordia ?? Un pensiero e preghiere per le 32 vittime?? -

Ultime Notizie dalla rete : Naufragio della

... ilCosta Concordia , avvenuto esattamente dieci anni fa, il 13 gennaio del 2012. Da questo podcast, ideato e realizzato da Chora Media e Spotify e firmato da Pablo Trincia e Debora ...... da Vancouver a Juneau, compiuto a bordo dell'HarmonyCaribbean: comandante italiano, italiano il suo staff e italiani i responsabili dell'eccellente ospitalità. Quelera, quindi, un ...ISOLA DEL GIGLIO - Accadde esattamente dieci anni fa. Alle 21.45 del 13 gennaio 2012 la Costa Concordia, varata il 2 settembre di sette anni prima tra infausti presagi (la bottiglia di champagne non s ...In occasione del decennale del naufragio della Costa Concordia il Tribunale di Grosseto organizza la giornata commemorativa: "Per non dimenticare". L’evento si terrà domani al Teatro degli Industri. L ...