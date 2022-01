Mattarella sceglie il silenzio per non ostacolare Draghi

Advertising

Rosyfree74 : RT @CiaoNando: Per la prima #conferenzastampa di #Draghi si sceglie i giornalisti e le domande. Meglio trasmettere un suo discorso a reti u… - Giuggio72684862 : RT @CiaoNando: Per la prima #conferenzastampa di #Draghi si sceglie i giornalisti e le domande. Meglio trasmettere un suo discorso a reti u… - CiaoNando : Per la prima #conferenzastampa di #Draghi si sceglie i giornalisti e le domande. Meglio trasmettere un suo discorso… - valkeasusi : @ClaudioDorno @borghi_claudio Figurati, lo sceglie il PD aka i pedoDem. Spoiler: sarà peggio di Mattarella. - REstaCorporate : Tra i due meglio Rosy Bindi tra i due mali si sceglie il minore. Cmq un reincarico a #Mattarella è soluzione perfet… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella sceglie

ilGiornale.it

In questo quadro piuttosto caotico e difficile da decifrare, di certo c'è l'intenzione didi rimanere in disparte. Perché ha ragione Mastella quando dice che se il Parlamento decidesse di ...... invece, si possono annotare le dichiarazioni di Letta pro("sarebbe il massimo"). ... Sondaggi politici/ Quirinale: 21%Draghi, Berlusconi al 14% Draghi è ancora in pista? Sta ...Il capo dello Stato non vuole interferire (ma non chiude sul bis). Comunque vada, l'ex Bce medita l'addio a Chigi ...Il presidente della giunta e il presidente del Consiglio regionale, per la maggioranza; il capogruppo del Pd per l’opposizione. Sono stati votati dall’assemblea di palazzo Ferro Fini ...