Manila Nazzaro si confronta con Carmen su Nathaly: ecco cosa dichiara (Di giovedì 13 gennaio 2022) Manila Nazzaro si confronta con l'amica Carmen Russo su Nathaly Caldonazzo. Le parole della gieffina rivelano un nuovo scenario Le nudi all'interno di casa GF Vip sembrano dissiparsi e gli animi tornano a rasserenarsi svelando scenari nuovi e inaspettati. Nelle ultime ore, infatti, Manila Nazzaro torna a parlare di Nathaly Caldonazzo e, durante un confronto con Carmen Russo rivela: "Ho avvertito una Nathaly un po' più morbida". Mi fa piacere perché abbiamo iniziato un astio senza un senso" continua Manila che, in tutta onestà, ammette che tra loro non sia mai accaduto nulla di così grave da causare il loro allontanamento. Secondo l'ex Miss Italia il motivo principale per cui faticano ad andare ...

