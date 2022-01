LIVE Biathlon, Sprint Ruhpolding 2022 in DIRETTA: Fillon Maillet va in testa. Hofer e Windisch ne sbagliano uno in piedi (Di giovedì 13 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.33 Sono 76 gli atleti che hanno completato la loro prova. 15:32 Giacomel è arrivato al traguardo: per lui il 50esimo posto virtuale, con un ritardo di +1:51.8. 15.30 Bionaz al poligono, a terra: lento e impreciso (1). L’azzurro finirà nelle retrovie: gara subito in salita per lui. 15.28 Windisch, un peccato! Sbaglia sull’ultimo bersaglio in piedi: è costretto a effettuare un giro di penalità. 15.25 Doooooooll! Il tedesco arriva al traguardo: è secondo a +7.2 di ritardo dal francese Fillon Maillet. 15.22 In questo momento 55 atleti dei 116 iscritti hanno completato la loro prova. 15.20 Windisch trova lo zero! L’azzurro prova a inserirsi nella top ten: paga solo +12.9 secondi dal miglior tempo. 15.18 Attenzione a Benedikt ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.33 Sono 76 gli atleti che hanno completato la loro prova. 15:32 Giacomel è arrivato al traguardo: per lui il 50esimo posto virtuale, con un ritardo di +1:51.8. 15.30 Bionaz al poligono, a terra: lento e impreciso (1). L’azzurro finirà nelle retrovie: gara subito in salita per lui. 15.28, un peccato! Sbaglia sull’ultimo bersaglio in: è costretto a effettuare un giro di penalità. 15.25 Doooooooll! Il tedesco arriva al traguardo: è secondo a +7.2 di ritardo dal francese. 15.22 In questo momento 55 atleti dei 116 iscritti hanno completato la loro prova. 15.20trova lo zero! L’azzurro prova a inserirsi nella top ten: paga solo +12.9 secondi dal miglior tempo. 15.18 Attenzione a Benedikt ...

