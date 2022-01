Lieve infortunio per Giulia Stabile, fan preoccupati (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’ex vincitrice di Amici, Giulia Stabile, è costretta a stare a riposo per qualche tempo a causa di una piccola lesione, come racconta sui social tranquillizzando i suoi fan. Dopo la vittoria ad Amici20, Giulia Stabile non si è fermata un attimo e la sua carriera tra i corridoi della Mediaset ha preso letteralmente il Leggi su vitadavips.myblog (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’ex vincitrice di Amici,, è costretta a stare a riposo per qualche tempo a causa di una piccola lesione, come racconta sui social tranquillizzando i suoi fan. Dopo la vittoria ad Amici20,non si è fermata un attimo e la sua carriera tra i corridoi della Mediaset ha preso letteralmente il

Advertising

leti_luca : RT @Kauzmie: Imbarazzante certe persone, però, che si lamentano del fatto che non è giusto perché 'Serena allora non è uscita' e cavolate s… - deddymyall : RT @Kauzmie: Imbarazzante certe persone, però, che si lamentano del fatto che non è giusto perché 'Serena allora non è uscita' e cavolate s… - Lindy_Mucci : RT @Kauzmie: Imbarazzante certe persone, però, che si lamentano del fatto che non è giusto perché 'Serena allora non è uscita' e cavolate s… - strabello001 : RT @Kauzmie: Imbarazzante certe persone, però, che si lamentano del fatto che non è giusto perché 'Serena allora non è uscita' e cavolate s… - amici_mdf : RT @Kauzmie: Imbarazzante certe persone, però, che si lamentano del fatto che non è giusto perché 'Serena allora non è uscita' e cavolate s… -