L'eroe cristiano che fermò i Turchi (Di giovedì 13 gennaio 2022) Quando nel 1443 Giovanni Hunyadi, capitano generale ungherese, sconfisse a Nis gli ottomani, Scanderbeg decise di chiamare l'intera Albania alla rivolta Leggi su ilgiornale (Di giovedì 13 gennaio 2022) Quando nel 1443 Giovanni Hunyadi, capitano generale ungherese, sconfisse a Nis gli ottomani, Scanderbeg decise di chiamare l'intera Albania alla rivolta

Un pezzo di Termoli omaggerà Skanderbeg, la scalinata di via Roma intitolata all’eroe albanese sondaggio La Giunta Roberti ha accolto la richiesta dell'associazione Agimi e della Rivista Kamastra per le quali va rimarcato il legame fra Skanderbeg e Termoli ...

