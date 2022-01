Il manto stradale danneggiato di via Altofonte, danni a persone e a cose (Di giovedì 13 gennaio 2022) MONREALE – Nelle ultime settimane sono aumentate le segnalazioni da parte di cittadini – il più delle volte abitanti delle periferie – riguardo le condizioni precarie delle zone in cui vivono. Non solo rifiuti abbandonati in piena strada e servizi scadenti, ma anche criticità che mettono in pericolo la loro incolumità. Alla nostra redazione è stato (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di giovedì 13 gennaio 2022) MONREALE – Nelle ultime settimane sono aumentate le segnalazioni da parte di cittadini – il più delle volte abitanti delle periferie – riguardo le condizioni precarie delle zone in cui vivono. Non solo rifiuti abbandonati in piena strada e servizi scadenti, ma anche criticità che mettono in pericolo la loro incolumità. Alla nostra redazione è stato (Monrealelive.it)

Ultime Notizie dalla rete : manto stradale Michelin Road 6 e Road 6 GT: maggior durata e tenuta sul bagnato Nuove scanalature e nuove inclinazioni delle lamelle con estremità allungate, poi, permettono di tagliare il film d'acqua e aderire al manto stradale. Michelin Road 6 VEDI ANCHE Le migliori crossover ...

Roma, ecco via 'scempio' Nazionale: buche, asfalto fatto male, rattoppi e negozi chiusi Un rattoppo dietro l'altro, buche e crepe ovunque: sembra vecchia di anni via Nazionale e invece i bandoni del cantiere per rifare il manto stradale sono appena stati rimossi. E così, chi sperava di poter finalmente godere di una strada scorrevole, si è dovuto subire ricredere: 'Mesi chiusi - denunciano i residenti delusi - per poi ...

Via Nazionale: avanza lento il cantiere per il nuovo manto stradale – VIDEO Radio Colonna Nuovo municipio, asfaltature e illuminazione: proseguono i lavori pubblici a Vallefoglia Questo è un comunicato stampa pubblicato il 13-01-2022 alle 11:29 sul giornale del 14 gennaio 2022 - 0 letture In questo articolo si parla di attualità, comune, vallefoglia, Comune di Vallefoglia, val ...

Demos “adotta” 3 strade aretine con le buche "Buche, dislivelli, crateri, fanno da padroni nelle strade cittadine: non è un bel vedere, non è sicurezza, ci preoccupano e in base alle scelte di programma adottiamo simbolicamente 3 strade aretine.

