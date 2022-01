GdF di Savona 2 arresti per spaccio e sostanze stupefacenti

Advertising

RobRe62 : RT @GDF: #GDF #Savona arresta badante #ucraina che prestava denaro #contante a tassi #usurai del 60% annuo. #NoiconVoi - ExPaola17823616 : RT @GDF: #GDF #Savona arresta badante #ucraina che prestava denaro #contante a tassi #usurai del 60% annuo. #NoiconVoi - Claudio29032 : RT @GDF: #GDF #Savona arresta badante #ucraina che prestava denaro #contante a tassi #usurai del 60% annuo. #NoiconVoi - Luigi1957Luigi : RT @GDF: #GDF #Savona arresta badante #ucraina che prestava denaro #contante a tassi #usurai del 60% annuo. #NoiconVoi - EstaticoGennaro : RT @GDF: #GDF #Savona arresta badante #ucraina che prestava denaro #contante a tassi #usurai del 60% annuo. #NoiconVoi -

Ultime Notizie dalla rete : GdF Savona

Sul predetto sito internet e tramite l'APP Mobile "Concorsi" è possibile acquisire ulteriori e più complete informazioni di dettaglio sul concorso e prendere visione del bando.... disposta dal gip disu richiesta della Procura, nei confronti di una badante di origini ... In casa della donna laha sequestrato diversi manoscritti in lingua ucraina, vere e proprie ...I militari del Comando Provinciale di Savona hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari di Savona, su richiesta della loca ...I militari del Comando Provinciale di Savona hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, disposta dal Giudice per le Indagini ...