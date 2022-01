Fermati in auto con marijuana e metanfetamina: arrestati (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma – I Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno arrestato, in flagranza, 4 italiani due donne e due uomini di età compresa tra i 22 e i 40 anni tutti della provincia di Roma, gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. I Carabinieri della Stazione di Roma Ponte Galeria, nel corso di un posto di controllo alla circolazione stradale nella zona di Casal Lumbroso, hanno fermato un’autovettura con a bordo i 4 indagati, percependo un forte odore di marijuana nell’abitacolo. E’ stato deciso, quindi, di sottoporre i soggetti e il veicolo ad un’accurata perquisizione, durante la quale il 40enne ha tentato di darsi alla fuga a piedi. L’uomo è stato bloccato nonostante la strenua resistenza opposta ai militari. Approfittando di quel diversivo, anche i suoi ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma – I Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno arrestato, in flagranza, 4 italiani due donne e due uomini di età compresa tra i 22 e i 40 anni tutti della provincia di Roma, gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. I Carabinieri della Stazione di Roma Ponte Galeria, nel corso di un posto di controllo alla circolazione stradale nella zona di Casal Lumbroso, hanno fermato un’vettura con a bordo i 4 indagati, percependo un forte odore dinell’abitacolo. E’ stato deciso, quindi, di sottoporre i soggetti e il veicolo ad un’accurata perquisizione, durante la quale il 40enne ha tentato di darsi alla fuga a piedi. L’uomo è stato bloccato nonostante la strenua resistenza opposta ai militari. Approfittando di quel diversivo, anche i suoi ...

gragra2368 : @Gianpax1 Allora…… alzati fai 6/7 passi in avanti… fermati!!! l’auto è quella.. ???????? - tribuna_treviso : Sono stati fermati a Casale, uno di loro ha spinto il carabiniere per provare a scappare. In auto 30 grammi di hash… - SiciliaTV : Fermati ad un posto di controllo a bordo della loro auto, sono stati trovati in possesso di 14... #arrestati… - marketingpmi : @PaoloBorg Ho 2 sentimenti contrapposti: da una parte vorrei davvero che se ne andasse cosi ritornano con una mano… - Xdream84 : @gaiamagenis @Silvia72011422 Ciao, noi fatto nel 2018 (ancora senza figli), atterrati a Tirana, fermati una notte,… -