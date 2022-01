Djokovic è nel primo turno degli Australian Open, nonostante tutto (Di giovedì 13 gennaio 2022) AGI - Ennesimo capitolo nella saga che vede contrapposto il tennista serbo no-vac Novak Sjokovic, gli organizzatori degli Australian Open e il governo di Canberra. Il nome del campione è stato incluso nel sorteggio del torneo, anche se pesa ancora il clima di incertezza sulla possibile espulsione del numero uno del tennis. Il ministro dell'Immigrazione Australiano Alex Hawke non si è ancora pronunciato sulla permanenza nel Paese di Djokovic che è arrivato in Australia il 5 gennaio con l'esenzione medica per non essere stato vaccinato. Da qui la battaglia legale. Il governo Australiano non ha ancora deciso se ritirargli nuovamente il visto. Leggi su agi (Di giovedì 13 gennaio 2022) AGI - Ennesimo capitolo nella saga che vede contrapposto il tennista serbo no-vac Novak Sjokovic, gli organizzatorie il governo di Canberra. Il nome del campione è stato incluso nel sorteggio del torneo, anche se pesa ancora il clima di incertezza sulla possibile espulsione del numero uno del tennis. Il ministro dell'Immigrazioneo Alex Hawke non si è ancora pronunciato sulla permanenza nel Paese diche è arrivato in Australia il 5 gennaio con l'esenzione medica per non essere stato vaccinato. Da qui la battaglia legale. Il governoo non ha ancora deciso se ritirargli nuovamente il visto.

