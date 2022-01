David Sassoli | camera ardente in Campidoglio Il saluto di Mattarella e Draghi e della città

(Di venerdì 14 gennaio 2022) In fila alper l'ultimo. In attesa dei funerali di Stato del presidente del parlamento europeo che saranno celebrato domani, oggi dalle...

... il più autorevole dei consiglieri berlusconiani, che invita "i grandi elettori, parlamentari e non", a "ispirarsi alla lezione" giunta dalla commemorazione in Parlamento die "guardare ...Non si placano le polemiche che hanno fatto seguito alla morte di, Presidente del Parlamento Europeo scomparso nella giornata di martedì 11 gennaio. Sono stati molti " troppi " i commenti soprattuto da parte di no vax che hanno addirittura esultato ...Ci sono le cantate funebri di Bach, la foto di Sassoli su un cavalletto e in un mare di fiori, il sindaco Gualtieri con la famiglia di David e con i tanti ricordi che lo legano ...“Una personalità di grandissimo valore umano e politico che ha caratterizzato il Paese. Un volto amico degli italiani”. Così il presidente di Italia Viva, Ettore Rosato, presente alla camera ardente p ...