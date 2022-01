Cybersecurity, in Italia servono 100.000 esperti: parte il primo Deep bootcamp (Di giovedì 13 gennaio 2022) Cresce a 100.000 la richiesta di esperti in Cybersecurity in Italia stando alle stime dell’Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza Nazionale. Al tempo stesso si allarga il rischio di un gap di formazione. Per questo Talent Garden e Var Group rispondono lanciando il primo Deep Cybersecurity Bootcam, “un percorso concreto e di qualità per formare subito Cybersecurity analyst”. L’operatore europeo nella Digital Education ed il player in Italia nel settore dei servizi e delle soluzioni digitali per le imprese hanno annunciato l’avvio di un corso di formazione, con frequenza ibrida tra digitale e fisico, che inizierà il 28 febbraio prossimo e che sarà realizzato con una full immersion di 14 settimane guidate da 5 diversi docenti attraverso anche ... Leggi su italiasera (Di giovedì 13 gennaio 2022) Cresce a 100.000 la richiesta diininstando alle stime dell’Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza Nazionale. Al tempo stesso si allarga il rischio di un gap di formazione. Per questo Talent Garden e Var Group rispondono lanciando ilBootcam, “un percorso concreto e di qualità per formare subitoanalyst”. L’operatore europeo nella Digital Education ed il player innel settore dei servizi e delle soluzioni digitali per le imprese hanno annunciato l’avvio di un corso di formazione, con frequenza ibrida tra digitale e fisico, che inizierà il 28 febbraio prossimo e che sarà realizzato con una full immersion di 14 settimane guidate da 5 diversi docenti attraverso anche ...

Advertising

FreelanceNetIT1 : RT @millionaireit: In Italia mancano 100.000 esperti di #cybersecurity. Talent Garden e Var Group lanciano un bootcamp per la #formazione.… - RobRe62 : RT @millionaireit: In Italia mancano 100.000 esperti di #cybersecurity. Talent Garden e Var Group lanciano un bootcamp per la #formazione.… - StartComNews : Cybersecurity, in Italia servono 100mila esperti. Talent Garden e Var Group inaugurano il Deep Bootcamp… - FiloBoschetti : RT @millionaireit: In Italia mancano 100.000 esperti di #cybersecurity. Talent Garden e Var Group lanciano un bootcamp per la #formazione.… - millionaireit : In Italia mancano 100.000 esperti di #cybersecurity. Talent Garden e Var Group lanciano un bootcamp per la… -