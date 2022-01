Covid, quasi 6500 positivi in 48 ore nel Casertano: 5 i decessi (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – quasi 6500 nuovi positivi in 48 ore nel Casertano: è quanto emerge dagli ultimi due report giornalieri dell’Asl di Caserta, che attesta per le ultime 24 ore 3123 nuovi casi di Covid, che si aggiungono ai 3283 di ieri. L’indice di positività è al 20% circa. Numeri da record che portano il conto delle persone attualmente positive nel Casertano a quasi 30mila (29951). Nelle ultime 48 ore si sono registrati anche 5 morti (due oggi, tre ieri). Uniche note in controtendenza i quasi tremila guariti negli ultimi due giorni (1268 oggi, 1701 ieri), a dimostrazione del fatto che la gran parte dei positivi è asintomatica. Tra i comuni, è il capoluogo Caserta a far registrare il maggior ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta –nuoviin 48 ore nel: è quanto emerge dagli ultimi due report giornalieri dell’Asl di Caserta, che attesta per le ultime 24 ore 3123 nuovi casi di, che si aggiungono ai 3283 di ieri. L’indice dità è al 20% circa. Numeri da record che portano il conto delle persone attualmente positive nel30mila (29951). Nelle ultime 48 ore si sono registrati anche 5 morti (due oggi, tre ieri). Uniche note in controtendenza itremila guariti negli ultimi due giorni (1268 oggi, 1701 ieri), a dimostrazione del fatto che la gran parte deiè asintomatica. Tra i comuni, è il capoluogo Caserta a far registrare il maggior ...

