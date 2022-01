Covid, Gimbe: in 7 giorni +31% di ricoveri, +20% di intensive (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il dato che più balza all'occhio nel monitoraggio settimanale sui casi Covid della Fondazione Gimbe è la crescita della "pressione sugli ospedali sia nei reparti di area medica che nelle terapie ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il dato che più balza all'occhio nel monitoraggio settimanale sui casidella Fondazioneè la crescita della "pressione sugli ospedali sia nei reparti di area medica che nelle terapie ...

Advertising

LaStampa : Covid, come si muove la curva dei contagi in Italia e cosa sta succedendo. Gimbe: “Casi su del 40%”, ma l’epidemia… - Adnkronos : Aumentano i ricoveri covid in Italia, #Gimbe: a fine mese alcune regioni a rischio #zonarossa. - MediasetTgcom24 : Gimbe: 'Contagi +49%, ricoveri +31% e intensive +20% in una settimana' #covid - Quinta00876879 : RT @Cartabellotta: Report #GIMBE Posti letto #Covid_19 ancora disponibili in ciascuna Regione prima della #ZONAARANCIONE o rossa NB. Dato… - IzzoEdo : RT @LaStampa: Covid, come si muove la curva dei contagi in Italia e cosa sta succedendo. Gimbe: “Casi su del 40%”, ma l’epidemia rallenta r… -