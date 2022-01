**Bce: in 2022 politiche fiscali più rigide ma servono ancora misure mirate** (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen. - (Adnkronos) - Per il 2022 nell'Eurozona è atteso un forte irrigidimento delle politiche fiscali per via del progressivo ritiro degli interventi di sostegno varati dopo lo scoppio della crisi coronavirus. Lo sottolinea la Bce nel Bollettino Economico riportando come per le politiche di bilancio dopo la "forte espansione nel 2020 è seguito un irrigidimento solo marginale nel 2021 dopo le correzioni introdotte per accedere ai fondi del Next Generation EU". Nel 2022 - continua l'analisi - "tale orientamento dovrebbe inasprirsi considerevolmente, sebbene in misura di gran lunga inferiore a quanto previsto in precedenza, soprattutto per effetto del riassorbimento di una parte significativa del sostegno di emergenza offerto durante la crisi. Secondo le proiezioni, l'irrigidimento ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen. - (Adnkronos) - Per ilnell'Eurozona è atteso un forte irrigidimento delleper via del progressivo ritiro degli interventi di sostegno varati dopo lo scoppio della crisi coronavirus. Lo sottolinea la Bce nel Bollettino Economico riportando come per ledi bilancio dopo la "forte espansione nel 2020 è seguito un irrigidimento solo marginale nel 2021 dopo le correzioni introdotte per accedere ai fondi del Next Generation EU". Nel- continua l'analisi - "tale orientamento dovrebbe inasprirsi considerevolmente, sebbene in misura di gran lunga inferiore a quanto previsto in precedenza, soprattutto per effetto del riassorbimento di una parte significativa del sostegno di emergenza offerto durante la crisi. Secondo le proiezioni, l'irrigidimento ...

