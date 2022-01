(Di giovedì 13 gennaio 2022) L’avvicinamento aglista procedendo nella maniera meno prevista possibile. Non si sta parlando di quel che vedremo sui campi da gioco di Melbourne Park, oppure della composizione dei tabelloni dei tornei maschile e femminile sorteggiati proprio nella notte italiana. No, l’unico argomento che rimane sulla bocca di tutti è la intricatissima situazione legata al numero uno del mondo. Dopo le pesantissime parole di Stefanos Tsitsipas sul fuoriclasse serbo, ancheha voluto dire la sua riguardo lo scottante tema, con una intervista rilasciata all’agenzia di stampa russa TASS, iniziata subito con una “punzecchiatura” non di poco conto: “Io non ho avuto la minima difficoltà ad entrare in Australia perchè sono vaccinato. La ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Djokovic gioca al primo turno degli Australian Open nonostante incertezze sul visto #ANSA - Eurosport_IT : 'Scommettiamo una cena che ho il Covid? È possibile che ci mandino in campo senza un test PCR ufficiale?'. Lo avev… - FiorinoLuca : Stefanos #Tsitsipas dice la sua ?? 'Da una parte quasi tutti i giocatori sono completamente coperti dal vaccino e h… - OA_Sport : Australian Open 2022, Andrey #Rublev: “Il caso-#Djokovic? Accordi tra Novak e il torneo di difficile lettura…”… - TuttoQuaNews : RT @LaPresse_news: Il suo destino non è ancora stato deciso, ma la strada che lo potrebbe portare a vincere il ventunesimo titolo dello Sla… -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

In attesa di sapere se Djokovic giocherà gli, c'è qualcuno che ha superato i 20 Slam di Federer - Nadal e Djokovic appunto. E' Kia, che raggiunge quest'anno i 21 anni di sponsorship con il Major australiano, il primo Slam dell'...Il tabellone femminile degli2022 è stato sorteggiato e non ha deluso le aspettative. A guidare il seeding è la padrona di casa nonché numero uno al mondo, Ashleigh Barty , reduce dal successo ad Adelaide. All'...L'avvicinamento agli Australian Open 2022 sta procedendo nella maniera meno prevista possibile. Non si sta parlando di quel che vedremo sui campi da gioco di Melbourne Park, oppure della composizione ...Novak Djokovic in attesa di capire se potrà restare in Australia e giocare gli Open, primo Slam del 2022, in programma dal 17 gennaio a Melbourne. Dopo aver vinto l'appello contr ...