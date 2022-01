Uomini e donne: Roberta sceglie Samuele, ma Luca si aggiudica il trono (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Dopo mesi di attesa, anche per Roberta Giusti è arrivato il grande giorno. La tronista di Uomini e donne, in abito elegante e carica di emozione, ha finalmente fatto la sua scelta: è Samuele Carniani ad aver avuto la possibilità di uscire insieme a lei dallo studio. I due hanno vissuto il momento che ogni partecipante di Uomini e donne sogna da sempre: un lungo abbraccio sotto una cascata di petali rossi. La nuova coppia ha fatto emozionare tutti, compresa la padrona di casa Maria De Filippi, che ha speso delle parole molto positive nei loro confronti. “Fai bene a scegliere chi non ti assomiglia, è l’unico modo che ti aiuta a crescere”, ha detto rivolgendosi a Giusti. Poi, dopo essersi complimentata per la sua sensibilità, De Filippi ha chiesto ad entrambi di aspettare ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Dopo mesi di attesa, anche perGiusti è arrivato il grande giorno. La tronista di, in abito elegante e carica di emozione, ha finalmente fatto la sua scelta: èCarniani ad aver avuto la possibilità di uscire insieme a lei dallo studio. I due hanno vissuto il momento che ogni partecipante disogna da sempre: un lungo abbraccio sotto una cascata di petali rossi. La nuova coppia ha fatto emozionare tutti, compresa la padrona di casa Maria De Filippi, che ha speso delle parole molto positive nei loro confronti. “Fai bene are chi non ti assomiglia, è l’unico modo che ti aiuta a crescere”, ha detto rivolgendosi a Giusti. Poi, dopo essersi complimentata per la sua sensibilità, De Filippi ha chiesto ad entrambi di aspettare ...

