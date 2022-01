Testacoda sulla Pontina: lunghe file in direzione Roma (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ancora un incidente sulla Pontina, dove questa mattina intorno alle 9:00 un’auto ha sbandato finendo in Testacoda. E’ successo al km 17+900 all’altezza di Castel di Decima: il conducente della vettura ha perso il controllo della vettura per cause non ancora specificate e, dopo aver sbandato per qualche centinaio di metri, ha terminato la sua corsa con l’auto che si è girata nel senso contrario alla marcia, nella corsia di sorpasso. Testacoda sulla Pontina: lunghe file verso Roma Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma immediatamente si sono formate lunghe code tra via Tartufari e via di Trigoria e in direzione di Roma. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ancora un incidente, dove questa mattina intorno alle 9:00 un’auto ha sbandato finendo in. E’ successo al km 17+900 all’altezza di Castel di Decima: il conducente della vettura ha perso il controllo della vettura per cause non ancora specificate e, dopo aver sbandato per qualche centinaio di metri, ha terminato la sua corsa con l’auto che si è girata nel senso contrario alla marcia, nella corsia di sorpasso.versoFortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma immediatamente si sono formatecode tra via Tartufari e via di Trigoria e indi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del ...

Advertising

CorriereCitta : Testacoda sulla Pontina: lunghe file in direzione Roma - _missnaive : Lunedì, testacoda con la panda sulla neve nel parcheggio, una ragione per sopravvivere fino a giovedì: - Mat14_05 : RT @il_ring: @Jamesshunt3 @lesmo27 A marzo nella ROC di Brands Hatch Arnoux sulla C2B si ritirò dopo 4 cambi gomme perché non ne avevano pi… - il_ring : @Jamesshunt3 @lesmo27 A marzo nella ROC di Brands Hatch Arnoux sulla C2B si ritirò dopo 4 cambi gomme perché non ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Testacoda sulla Tesla Model Y supera vero 'test' dell'alce: da brividi - FormulaPassion.it La Model Y, ancora a rischio di testacoda, ha sfruttato le sue doti di handling (centro di gravità ...modo al conducente di effettuare una correzione evitando lo scontro con un autobus fermo sulla ...

Pericolo 'ghiaccio nero' sulle strade ... mai in quella opposta, per evitare pericolosi testacoda. Non solo auto: cosa fare alla guida degli ...seriamente di ribaltarsi in caso di sbandata causata dal ghiaccio nero e successivo grip sulla ...

Testacoda sulla Pontina: lunghe file in direzione Roma Il Corriere della Città Testacoda sulla Pontina: lunghe file in direzione Roma Ancora un incidente sulla Pontina, dove questa mattina intorno alle 9:00 un’auto ha sbandato finendo in testacoda. E’ successo al km 17+900 all’altezza di Castel di Decima: il conducente della vettura ...

Finisce nella corsia opposta e causa un frontale Ieri pomeriggio, intorno alle 16.10, sulla strada di collegamento tra Madulain e Zuoz, l'auto di un 24enne è andata in testacoda dopo una curva, finendo sulla corsia inversa e scontrandosi con una ...

La Model Y, ancora a rischio di, ha sfruttato le sue doti di handling (centro di gravità ...modo al conducente di effettuare una correzione evitando lo scontro con un autobus fermo...... mai in quella opposta, per evitare pericolosi. Non solo auto: cosa fare alla guida degli ...seriamente di ribaltarsi in caso di sbandata causata dal ghiaccio nero e successivo grip...Ancora un incidente sulla Pontina, dove questa mattina intorno alle 9:00 un’auto ha sbandato finendo in testacoda. E’ successo al km 17+900 all’altezza di Castel di Decima: il conducente della vettura ...Ieri pomeriggio, intorno alle 16.10, sulla strada di collegamento tra Madulain e Zuoz, l'auto di un 24enne è andata in testacoda dopo una curva, finendo sulla corsia inversa e scontrandosi con una ...