Serie B | prossime due giornate di campionato con il limite di 5 000 spettatori allo stadio

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Anche la LegaB si allinea allaA e per leduedila capienza agli stadi sarà limitata a un massimo di 5.000. La scelta è valida per la diciannovesima e ventesima giornata, con inizio a partire dal 15 gennaio. La decisione a parità di trattamento rispetto al massimo, è stata presa in pieno accordo da tutte le società in accoglimento delle richieste del Governo e d’intesa col presidente della Figc Gravina. I settori ospiti saranno chiusi. SportFace.

Federvolley : Rinviate le prossime due giornate dei Campionati di serie B ?? Il comunicato ?? - sportface2016 : +++Anche la #SerieB si allinea alla Serie A: le prossime due giornate di campionato massimo 5.000 spettatori allo stadio+++ - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A BOLOGNA, INOLTRATA A LEGA RICHIESTA RINVIO PROSSIME 2 PARTITE per quanto disposto da Asl a seguit… - BMastrotta : RT @sportface2016: +++Anche la #SerieB si allinea alla Serie A: le prossime due giornate di campionato massimo 5.000 spettatori allo stadio… - sportli26181512 : #Notizie #Stadi La Serie B riduce la capienza negli stadi a 5.000 spettatori: La capienza per le gare delle prossim…

Per non parlare della questione spettatori , che per le due giornate vedrà sugli spalti di Serie A al massimo cinquemila persone . Serie B e C hanno intanto scelto di fermarsi per un po', ma ... Si ferma anche la Serie B di Volley. La Federazione Italiana Pallavolo, valutata la situazione dell'attività sportiva in considerazione delle difficoltà causate dal perdurare dell'attuale contesto pan ... Roma, 12 gen. La capienza per le gare delle prossime due giornate, la 19a di andata e la 1a di ritorno, della Serie Bkt non sarà superiore ai 5000 spettatori.