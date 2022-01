Scontro Branchetti-Matano senza fine. Lei: “Pessimo e scorretto” e lui fornisce la sua versione (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Simona Branchetti tuona contro Alberto Matano: “scorretto! Ha smentito il chiarimento”. Continuano a volare parole al veleno tra i due ormai ex amici e colleghi. Rispettivamente hanno rilasciato dichiarazioni apparentemente differenti. I due giornalisti e conduttori di Pomeriggio 5 News e La vita in diretta hanno fatto parlare non poco in questi giorni con il loro Scontro a distanza. E’ evidente che la pace tra i due continua ad essere lontana. L’episodio che ha fatto scoccare la scintilla Inizia tutto quando, in una scorsa puntata di La vita in diretta su RAI1, Alberto Matano ha accusato in diretta il competitor di Mediaset di avergli rubato l’ospite. Successivamente Simona Branchetti prima aveva replicato a Tv Blog e poi, in diretta a Pomeriggio 5 News aveva rivelato di aver ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Simonatuona contro Alberto: “! Ha smentito il chiarimento”. Continuano a volare parole al veleno tra i due ormai ex amici e colleghi. Rispettivamente hanno rilasciato dichiarazioni apparentemente differenti. I due giornalisti e conduttori di Pomeriggio 5 News e La vita in diretta hanno fatto parlare non poco in questi giorni con il loroa distanza. E’ evidente che la pace tra i due continua ad essere lontana. L’episodio che ha fatto scoccare la scintilla Inizia tutto quando, in una scorsa puntata di La vita in diretta su RAI1, Albertoha accusato in diretta il competitor di Mediaset di avergli rubato l’ospite. Successivamente Simonaprima aveva replicato a Tv Blog e poi, in diretta a Pomeriggio 5 News aveva rivelato di aver ...

