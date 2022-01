Sabrina Ferilli | tre look dell’attrice a cui ispirarsi | in attesa di Sanremo

Leggi su diredonna

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)è una delle cinque professioniste del mondo dello spettacolo che affiancheranno Amadeus nella conduzione della 72esima edizione del Festival di. Non servono molte presentazioni per lei, poiché è una delle attrici più conosciute dello showbiz made in Italy e vanta tantissimi successi sia sul piccolo e grande schermo, oltre che a teatro. Vi raccomandiamo...2022: ecco chi sono le cinque conduttrici sul palco dell'Ariston Indi vedere comesarà vestita sul palco dell’Ariston, dove è già stata in veste di co-conduttrice nel 1996 con Pippo Baudo e Valeria Mazza e come ospite speciale nell’edizione del 2002, vi proponiamo tre suoida ...