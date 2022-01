Riceve già la patch di gennaio il Samsung Galaxy S21 FE (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il Samsung Galaxy S21 FE, che ricordiamo essere stato annunciato la scorsa settimana, ha già iniziato a Ricevere il suo primo aggiornamento software. Poiché il colosso di Seul non ha ancora cominciato a spedire il device nella maggior parte dei mercati, gli utenti probabilmente vedranno questo upgrade non appena apriranno la confezione del loro nuovo telefono. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’ultimo aggiornamento software per il Samsung Galaxy S21 FE viene fornito con la versione firmware G990EXXU1BUL5. L’upgrade è attualmente disponibile in Thailandia, ma dovrebbe presto essere lanciato in più mercati. Il pacchetto porta la patch di sicurezza di gennaio 2022, che risolve varie vulnerabilità di sicurezza. L’aggiornamento potrebbe anche includere correzioni di bug e ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 12 gennaio 2022) IlS21 FE, che ricordiamo essere stato annunciato la scorsa settimana, ha già iniziato are il suo primo aggiornamento software. Poiché il colosso di Seul non ha ancora cominciato a spedire il device nella maggior parte dei mercati, gli utenti probabilmente vedranno questo upgrade non appena apriranno la confezione del loro nuovo telefono. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’ultimo aggiornamento software per ilS21 FE viene fornito con la versione firmware G990EXXU1BUL5. L’upgrade è attualmente disponibile in Thailandia, ma dovrebbe presto essere lanciato in più mercati. Il pacchetto porta ladi sicurezza di2022, che risolve varie vulnerabilità di sicurezza. L’aggiornamento potrebbe anche includere correzioni di bug e ...

