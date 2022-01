Omicidio Ardea | il figlio confessa | «Mamma l’ho uccisa io»

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Avrebbeto Fabrizio Rocchi, l’uomo di 48 anni già arrestato nell’ottobre scorso con l’accusa di aver ucciso la madre Graziella Bartolotta di 68. «io», sarebbero state queste le parole del 48enne rinchiuso attualmente in carcere a Velletri. Una confessione spontanea dunque arrivata direttamente dal carcere e sulla quale, al momento, non trapelano ulteriori informazioni. Massimo riserbo anche da parte dei Carabinieri della Compagnia di Anzio, che hanno coordinato le indagini, che al momento preferiscono non commentare la notizia. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città.

Arriva l'attesa svolta nell'ambito dell'di Graziella Bartolotta , la pensionata 68enne disabile, rinvenuta cadavere, in una pozza di sangue, lo scorso 28 settembre nella sua casa di, in provincia di Roma. La donna fu uccisa ...... che si trova ristretto nel carcere di Velletri con l 'accusa divolontario aggravato per ... Graziella Bartolotta, morta a 68 anni il 28 settembre scorso ad. La confessione è avvenuta a ...La confessione è avvenuta a distanza di mesi durante i quali il giardiniere di Ardea ha sempre respinto ... le vere ragioni dell’omicidio non sono chiare. Si esclude l’interesse economico ...Omicidio Graziella Bartolotta ad Ardea: il figlio Fabrizio Rocchi ha confessato in carcere dopo 3 mesi "ho avuto un raptus".