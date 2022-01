Natasha Simonini, svelata la causa della morte: l’addio delle sue amiche (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Natasha Simonini ci ha lasciato questa mattina e come rivelato a Biccy.it dalla stessa Katuxa Close – che ne ha annunciata la scomparsa sui social – è morta in seguito a delle complicanze dovute al Covid. Nata in Brasile ma residente a Viareggio, la donna è diventata famosa nell’estate del 2020 quando la pagina Prossimi Congiunti ha reso virali i video dei compleanni di Bambola Star. Natasha Simonini in quelle occasioni era una semplice invitata, ma il suo carisma ha immediatamente conquistato moltissimi affezionati. Quest’anno avrebbe compiuto 35 anni. A ricordarla sui social moltissime sue amiche brasiliane che animavano come lei i celebri compleanni. “Buona sera Natasha” Natasha que Deus te receba e conforte toda sua família e nós amigos , que ... Leggi su biccy (Di mercoledì 12 gennaio 2022)ci ha lasciato questa mattina e come rivelato a Biccy.it dalla stessa Katuxa Close – che ne ha annunciata la scomparsa sui social – è morta in seguito acomplicanze dovute al Covid. Nata in Brasile ma residente a Viareggio, la donna è diventata famosa nell’estate del 2020 quando la pagina Prossimi Congiunti ha reso virali i video dei compleanni di Bambola Star.in quelle occasioni era una semplice invitata, ma il suo carisma ha immediatamente conquistato moltissimi affezionati. Quest’anno avrebbe compiuto 35 anni. A ricordarla sui social moltissime suebrasiliane che animavano come lei i celebri compleanni. “Buona seraque Deus te receba e conforte toda sua família e nós amigos , que ...

