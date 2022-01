L'Ue in lutto per la scomparsa di David Sassoli (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L'Unione europea ieri ha perso un europeista gentile e appassionato con la scomparsa di David Sassoli, ad appena una settimana dalla fine del suo mandato di presidente del Parlamento europeo. Nato a Firenze il 30 maggio del 1956, Sassoli è deceduto poco dopo l'una del mattino al Centro di riferimento oncologico di Aviano, dove era stato ricoverato il 26 dicembre a causa di una grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario. Sul Foglio abbiamo ricordato Sassoli con le parole di Sassoli. Giornalista, Sassoli era entrato in politica con il Partito democratico nel 2009, quando venne eletto deputato europeo con più di 400 mila voti di preferenza. Dieci anni fa aveva subito un intervento di trapianto di midollo per un mieloma, che lo aveva costretto a ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L'Unione europea ieri ha perso un europeista gentile e appassionato con ladi, ad appena una settimana dalla fine del suo mandato di presidente del Parlamento europeo. Nato a Firenze il 30 maggio del 1956,è deceduto poco dopo l'una del mattino al Centro di riferimento oncologico di Aviano, dove era stato ricoverato il 26 dicembre a causa di una grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario. Sul Foglio abbiamo ricordatocon le parole di. Giornalista,era entrato in politica con il Partito democratico nel 2009, quando venne eletto deputato europeo con più di 400 mila voti di preferenza. Dieci anni fa aveva subito un intervento di trapianto di midollo per un mieloma, che lo aveva costretto a ...

Advertising

elio_vito : Oggi, a parte questo, nessun tweet in segno di lutto per la scomparsa di #DavidSassoli ?? - Agenzia_Ansa : In Perù il Covid ha reso orfani 98 mila bambini, secondo i dati del governo. Il Paese è il più in lutto al mondo pe… - alessan01997176 : ho deciso che non studierò perché sono in lutto per Mattia. - Genova4ever : @MMaXXprIIme la morte di una persona è sempre dolorosa per chi resta, e non bisogna parlarne male, nemmeno se si tr… - vinalfano : RT @DaniloQuintoRM: Le agenzie dicono che il #medico-#ricercatore #DomenicoBiscardi è stato trovato senza #vita nella sua abitazione. Per #… -