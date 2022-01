Lozano, rientro lampo? La possibilità (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Hirving Lozano tenterà un recupero lampo, vista la sua negatività al Covid-19 registrata nella giornata di ieri. Sempre ieri, l’attaccante ha fatto rientro a Napoli dal Messico, dove era rimasto confinato dopo essere risultato positivo. FOTO: Getty – Lozano Napoli Secondo Il Mattino, inoltre, già oggi è atteso a Castel Volturno per il ritorno agli allenamenti con il gruppo. Stando al quotidiano poi, si potrebbe addirittura pensare ad una convocazione in extremis per domani sera, quando alle 18 il Napoli ospiterà la Fiorentina al Maradona negli ottavi di finale di Coppa Italia. È quasi impossibile, ovviamente, la sua presenza dal primo minuto, ma in Messico Lozano si è potuto allenare con continuità, visto che è sempre stato asintomatico. Se non dovesse esserci contro la Fiorentina, ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Hirvingtenterà un recupero, vista la sua negatività al Covid-19 registrata nella giornata di ieri. Sempre ieri, l’attaccante ha fattoa Napoli dal Messico, dove era rimasto confinato dopo essere risultato positivo. FOTO: Getty –Napoli Secondo Il Mattino, inoltre, già oggi è atteso a Castel Volturno per il ritorno agli allenamenti con il gruppo. Stando al quotidiano poi, si potrebbe addirittura pensare ad una convocazione in extremis per domani sera, quando alle 18 il Napoli ospiterà la Fiorentina al Maradona negli ottavi di finale di Coppa Italia. È quasi impossibile, ovviamente, la sua presenza dal primo minuto, ma in Messicosi è potuto allenare con continuità, visto che è sempre stato asintomatico. Se non dovesse esserci contro la Fiorentina, ...

